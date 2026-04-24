لم تكن البداية مخططة، ولم يعلن عنها كعمل فني مسبق، لكنها لحظة تكفلت بإشعال منصات التواصل وتحويل لقاء عابر إلى مادة «ترند». الفنان السوري قصي خولي ظهر في مقطع قصير وهو يرقص مع المغنية السورية سارية السواس، على أنغام أغنية بعنوان «وجه القمر»، في مشهد بدا أقرب إلى كليب مصوّر منه إلى لقاء عفوي.

ما جعل المشهد يتجاوز كونه لحظة ترفيهية هو ذلك الرابط الذي التقطه الجمهور سريعًا بين الأغنية وبين مسلسل قصي خولي الأخير «بخمس أرواح». فتعبير «وجه القمر» لم يمر مرور الكرام، بل أعاد إلى الأذهان جملة شهيرة ارتبطت بشخصيته في العمل الدرامي، ما فتح بابًا واسعًا للتأويلات والتكهنات حول ما إذا كان المشهد يحمل إسقاطًا فنيًا مقصودًا.

لم يأتِ المشهد من فراغ، بل جرى على هامش تسجيل بودكاست مع الإعلامي محمد قيس، حيث التقت الأسماء الثلاثة في كواليس لقاء إعلامي، قبل أن يتحول جزء منه إلى لحظة مصوّرة أشعلت التفاعل.

وجود سارية السواس في الكواليس إلى جانب قصي خولي منح الفيديو طابعًا غير متوقع، وفتح الباب أمام سؤال واحد يتكرر: هل نحن أمام تعاون فني قادم؟

وخلال ساعات، انتشر المقطع بشكل واسع، وتحوّل إلى مادة نقاش بين جمهور قصي خولي ومحبي سارية السواس، بين من يرى فيه تمهيدًا لعمل مشترك، ومن يراه مجرد لحظة تلقائية تحولت إلى «ترند» بفعل التفاعل.

واللافت أن قوة المشهد لم تكن في تفاصيله، بل في توقيته وطريقة تداوله، حيث أعادت «السوشيال ميديا» تشكيله كقصة كاملة من مقطع لا يتجاوز ثوانٍ.

وحتى الآن، لا توجد تأكيدات حول طبيعة هذا اللقاء أو ما إذا كان سيُترجم إلى عمل فني رسمي، لكن المؤكد أن رقصة واحدة كانت كافية لفتح باب واسع من الأسئلة والتوقعات.

وفي زمن «السوشيال ميديا»، لم يعد الحدث بحاجة إلى إعلان، فأحيانًا يكفي مشهد واحد ليصنع القصة بأكملها.