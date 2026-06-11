استدعت نقابة الإعلاميين في مصر الإعلامية المصرية ريهام سعيد للتحقيق بشأن حلقة من برنامج «صبايا الخير» تناولت ملف «كلاب الشوارع»، عقب تلقي شكوى رسمية ورصد ملاحظات مهنية حول المحتوى المقدم.

جلسة استماع وتوضيح الموقف

وخلال جلسة الاستماع، حضرت ريهام سعيد وقدمت شرحاً تفصيلياً لملابسات إعداد الحلقة والسياق الذي تم تقديمها فيه، مؤكدة التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وأن الهدف من الحلقة لم يتضمن أي إساءة.

مراجعة شاملة للمحتوى

وبعد الاطلاع على أقوالها وفحص جوانب الحلقة، أعلنت نقابة الإعلاميين قراراً بحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد بعد أن درست جميع التفاصيل وتفهمت طبيعة الطرح، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية عند تناول القضايا العامة.

موقف النقابة

وأكدت النقابة في بيانها أن ما ورد خلال التحقيق يعكس التزاماً بالضوابط المهنية المنظمة للعمل الإعلامي، مع ضرورة الالتزام المستمر بميثاق الشرف الإعلامي، مشيدة بتعاون شبكة قنوات النهار خلال مجريات التحقيق واعتبرته نموذجاً للتنسيق المهني المسؤول.

خلفية الأزمة

وكانت نقابة الإعلاميين قد استدعت سابقاً ريهام سعيد ومعد برنامج «صبايا الخير» للتحقيق بسبب ملاحظات مهنية وشكوى رسمية على حلقة تناولت «كلاب الشوارع» عرضت في مايو 2026.