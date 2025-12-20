أثار رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي صدمة واسعة بين محبيها، مُجدِّداً ذكريات صراعها الطويل مع المرض. وكشف شقيق الفنانة الراحلة تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيلها صباح اليوم (السبت) عن عمر ناهز 72 عاماً، تاركة إرثاً فنياً كبيراً.

وقال ألفي الألفي في تصريحات خاصة لـ«عكاظ» إن شقيقته تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، يوم الخميس، نتيجة مشكلات في الكلى، ما استدعى نقلها للمستشفى ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي.

وأضاف أن حالتها تدهورت بشكل حاد حتى توقف قلبها صباح اليوم (السبت)، وسط صدمة كبيرة لدى محبيها وأصدقائها، داعياً الجميع إلى الدعاء لها بالمغفرة والرحمة.

واستقرت الأسرة على إقامة صلاة الجنازة عصر اليوم بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين في القاهرة، وسط حضور من الأهل والمقربين.

وفي سياق متصل، عبّر الجمهور عن حزنه الكبير على مواقع التواصل، مؤكداً أن رحيلها يمثل نهاية حقبة فنية مهمة، وأن إرثها سيبقى حيّاً في قلوب محبيها.

يذكر أن سمية الألفي كانت قد قررت الاعتزال الفني في السنوات الأخيرة بعد معاناتها من مرض السرطان، الذي أثر على قدرتها على الحركة وفرض عليها الابتعاد عن الساحة الفنية.