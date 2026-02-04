تراجع سعر عملة بيتكوين، أمس، إلى أدنى مستوى لها منذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعادة انتخابه في أوائل نوفمبر من العام 2024، وهو ما كان قد عزز التوقعات بإدارة أكثر دعماً للعملات المشفّرة.
وخسر سوق العملات المشفرة نحو 500 مليار دولار من قيمته السوقية في آخر 5 أيام، بقيادة عملة بيتكوين التي تداولت أقل من 73 ألف دولار أمس قبل أن تقلل من خسائرها.
القيمة السوقية
يأتي ذلك رغم تسجيل صناديق تداول بيتكوين استثمارات إيجابية بنحو 560 مليون دولار يوم الإثنين الماضي، وهي الأعلى منذ 14 يناير الماضي.
وهبطت عملة بيتكوين اليوم (الثلاثاء) عند 7,6429.12 دولار، بانخفاض نحو 2.7% خلال 24 ساعة، فيما هبطت عملة إيثر بنسبة 1.75% عند 2,276.11 دولار.
وخيم التراجع على أغلب العملات المشفرة، وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 2.46% إلى نحو 2.58 تريليون دولار منها نحو 1.5 تريليون دولار القيمة السوقية لعملة بيتكوين.
The price of Bitcoin fell yesterday to its lowest level since U.S. President Donald Trump was re-elected in early November 2024, which had boosted expectations for a more supportive management of cryptocurrencies.
The cryptocurrency market lost about $500 billion in market value over the last 5 days, led by Bitcoin, which traded below $73,000 yesterday before reducing its losses.
Market Capitalization
This comes despite Bitcoin exchange-traded funds recording positive investments of about $560 million last Monday, the highest since January 14.
Bitcoin fell today (Tuesday) to $76,429.12, down about 2.7% in the last 24 hours, while Ether dropped by 1.75% to $2,276.11.
The decline affected most cryptocurrencies, with the market capitalization dropping by 2.46% to about $2.58 trillion, of which about $1.5 trillion is the market capitalization of Bitcoin.