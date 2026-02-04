تراجع سعر عملة بيتكوين، أمس، إلى أدنى مستوى لها منذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعادة انتخابه في أوائل نوفمبر من العام 2024، وهو ما كان قد عزز التوقعات بإدارة أكثر دعماً للعملات المشفّرة.


وخسر سوق العملات المشفرة نحو 500 مليار دولار من قيمته السوقية في آخر 5 أيام، بقيادة عملة بيتكوين التي تداولت أقل من 73 ألف دولار أمس قبل أن تقلل من خسائرها.


القيمة السوقية


يأتي ذلك رغم تسجيل صناديق تداول بيتكوين استثمارات إيجابية بنحو 560 مليون دولار يوم الإثنين الماضي، وهي الأعلى منذ 14 يناير الماضي.


وهبطت عملة بيتكوين اليوم (الثلاثاء) عند 7,6429.12 دولار، بانخفاض نحو 2.7% خلال 24 ساعة، فيما هبطت عملة إيثر بنسبة 1.75% عند 2,276.11 دولار.


وخيم التراجع على أغلب العملات المشفرة، وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 2.46% إلى نحو 2.58 تريليون دولار منها نحو 1.5 تريليون دولار القيمة السوقية لعملة بيتكوين.