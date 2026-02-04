أعلن المنتج اللبناني جمال سنان إطلاق مشروع فني جديد بالتعاون مع الفنان السعودي إبراهيم الحجاج، على أن يبدأ تصويره مباشرة بعد انتهاء موسم دراما رمضان 2026.

ونشر سنان عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام» صورتين تجمعهما من الكواليس، مؤكدًا أن العمل سيكون قصيرًا، مشوقًا ومختلفًا، معبرًا عن حماسه للتعاون مع الفنان السعودي والصديق إبراهيم الحجاج، ومتمنيًا التوفيق لمشروعهما الجديد.



الفنان السعودي إبراهيم الحجاج والمنتج اللبناني جمال سنان

أعماله الجديدة في رمضان 2026

يشار إلى أن إبراهيم الحجاج في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «يوميات رجل متزوج»، الذي يدور في إطار كوميدي مليء بالمفارقات الطريفة والمواقف المضحكة.

فريق العمل

ويجمع في بطولة العمل إلى جانب إبراهيم الحجاج، كل من فاطمة الشريف، آيدا القصي، فتون الجارالله، فيصل الدوخي، نواف الشبيلي، نجلاء العبدالله، ندى إبراهيم، سعيد صالح، محمد القحطاني وريم صفية، والعمل من تأليف نواف المهنا، وإخراج عبدالرحمن السلمان.

آخر أعماله السينمائية

وكان آخر أعمال إبراهيم حجاج في السينمات الفيلم السعودي «إسعاف»، الذي طرح خلال الفترة الماضية عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وشارك في بطولة العمل مجموعة من الفنانين منهم بسمة داود، حسن عسيري، فيصل الدوخي، أحمد فهمي، علي إبراهيم، لطيفة المقرن، فهد البتيري، نيرمين محسن و آخرون، والفيلم من تأليف ألبرتو لوبيز وإخراج كولين توج.