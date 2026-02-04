تستعد الفنانة السورية أصالة لإحياء أمسية طربية مميزة ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السادسة، تحت عنوان «أيقونة الشرق»، وذلك يوم 13 فبراير ضمن احتفالات عيد الحب على مسرح محمد عبده أرينا.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل، عبر منشور رسمي على حسابها بمنصة إنستغرام، أنه من المقرر طرح تذاكر الحفل للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل توقعات بحضور جماهيري كبير لعشاق أعمالها الخالدة.

فوز أصالة

يشار إلى أن أصالة حصدت جائزة «صناع الترفيه الفخرية» من حفل Joy Awards 2026، الذي أقيم سابقاً في المملكة العربية السعودية بالرياض، إذ سلمها الجائزة الفنانة أمينة خليل والنجم الهندي العالمي شاروخان وسط تفاعل واسع من الحضور.

تعليق أصالة على جدل رد فعلها بفوز أنغام

ومن جانب آخر، علقت أصالة على جدل رد فعلها عقب فوز المطربة المصرية أنغام بجائزة «المطربة المفضلة»،، مؤكدة في تصريحات تلفزيونية أنها تشعر بالسعادة لأي نجاح، لكنها أوضحت أن فرحتها الأكبر تكون عند فوزها شخصياً.