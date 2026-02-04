تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار في غزة، إذ شنت حملة قصف طالت مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني المدمر.



وتسبب القصف المدفعي في وقوع مجزرة جديدة راح ضحيتها 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء.



وأعلنت مصادر طبية، أن 5 مواطنين بينهم طفلة قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي خيام المواطنين في حيي الزيتون والتفاح شرق مدينة غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). ولفتت إلى أن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس.



من جانبه، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس، بينهم شابان في العشرينات من العمر، وطفل يبلغ 12 عاماً، ونُقلت جثثهم إلى مجمع ناصر الطبي، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).



وتزامن العدوان الإسرائيلي مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية في شرق ووسط وجنوب المدينة.



وأعلن جيش الاحتلال أن «قوة تابعة للواء ألكسندروني (3) تعرضت لإطلاق نار من مسلحين خلال عملية في منطقة الخط الأصفر شمال القطاع ليل الثلاثاء-الأربعاء، ما أدى إلى إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى».



وأوضحت المتحدثة باسم الجيش الكابتن إيلا، في منشور على «إكس» أن «الدبابات الإسرائيلية قامت بإطلاق النار على المسلحين، وشنت غارات جوية في المنطقة».



يذكر أنه منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي 2025، قتل 529 فلسطينياً وأصيب أكثر من 1,460 آخرون. فيما زعمت إسرائيل أنها تستهدف مواقع لمسلحين وعناصر من حماس.