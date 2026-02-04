أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن «أوبك+» ساهمت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية في أن تكون التقلبات في سوق النفط محدودة جداً، رغم وجود أحداث جيوسياسية واقتصادية مؤثرة على الأسواق.



وقال الوزير خلال مشاركته بالدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز:«على مدى عامين لم أنطق شخصياً بكلمة واحدة في المجال العام حول رؤيتي لسوق النفط، وذلك ببساطة لأنني أرى أن السوق باتت تحكمها عوامل عديدة ومتداخلة».



أحداث وتحديات كبرى



وأشار إلى أن الكثير مما يؤثر على اتجاه السوق حالياً لا علاقة له بمنظمة أوبك أو تحالف «أوبك +»، أو حتى بأساسيات السوق، إنما تحركه بدرجة كبيرة اعتبارات جيوسياسية وقضايا اقتصادية متعددة إضافة إلى التجارة وغيرها من العوامل.



وأضاف: «متى شهدنا سوقاً أكثر استقراراً وأقل تقلباً مما شهدناه خلال السنوات الـ6 ونصف الماضية؟، وذلك رغم كل التحديات والأحداث الكبرى التى مرت بها الأسواق».



وذكر قائلا:«مصلحتنا الجوهرية والأساسية في أوبك بلس هي الحفاظ على استقرار مستدام للأسواق النفطية وهذه هي المهمة الأعمق والأهم، وهي في نهاية المطاف الأساس الذي سيقودنا إلى تحقيق النتائج المرجوة».