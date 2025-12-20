يسعى آرسنال، بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، إلى تأمين صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، عندما يحل ضيفاً على إيفرتون، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «هيل ديكينسون».

«لا بديل عن الفوز»

ويدخل فريق «المدفعجية» مواجهة اليوم تحت شعار «لا بديل عن الفوز»، في ظل المطاردة القوية من جانب مانشستر سيتي على صدارة جدول الترتيب.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب «البريميرليغ» برصيد 36 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي، ما يجعله مهدداًً بفقدان الصدارة في حال التعادل أو الخسارة أمام «التوفيز».

إيفرتون يطمح للمفاجأة

على الجانب الآخر، يتطلع إيفرتون إلى تحقيق مفاجأة بإسقاط فريق المدرب ميكيل أرتيتا، واستعادة نغمة الانتصارات، بعد خسارته أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويحتل إيفرتون المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و 3 تعادلات مقابل 6 هزائم.