تستعد الدوحة لاستضافة النسخة العاشرة من حفل جوائز «ذا بيست»، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، حيث سيتم الكشف عن الفائزين بجوائز The Best FIFA 2025 خلال حدث خاص يقام مساء الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، ويبث مباشرة عبر موقع الفيفا عند الساعة 08:00 مساءً بالتوقيت المحلي.



ويأتي الحفل، الذي تحتضنه منطقة كتارا، ضمن فعاليات الأسبوع الختامي لبطولة كأس الفيفا للقارات قطر 2025، وفي الليلة التي تسبق المباراة النهائية المرتقبة التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنغو البرازيلي على استاد أحمد بن علي.



وسيُقام الحدث على هيئة حفل عشاء فاخر تحت مسمى FIFA Celebration 2025، بحضور نحو 800 ضيف، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضاء مجلس الفيفا، إلى جانب أساطير اللعبة العالمية، وممثلي الاتحادات الأهلية من مختلف القارات، إضافة إلى عدد من سفراء كرة القدم محلياً وإقليمياً.



وأبرز المرشحين للفوز بالجائزة من الرجال: الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفائز بالكرة الذهبية العام الحالي، والإسباني بيدري لاعب نادي برشلونة، والمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، والبرتغالي نونو منديز لاعب باريس سان جيرمان، والإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي، والبرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، والبرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة. وكان آخر من توّج بالجائزة في النسخة الماضية النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد.



وكالعادة، لعبت الجماهير دوراً محورياً في تحديد هوية الفائزين، حيث تجاوز عدد الأصوات المشاركة في التصويت أكثر من 16 مليون صوت حول العالم، وأسهمت في حسم عدة فئات رئيسية، من بينها أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب ومدربة، وأفضل حارس وحارسة مرمى.



واعتمد الفيفا في اختيار الفائزين على نظام تصويت متوازن، قُسّم بالتساوي بين الجماهير، وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المعتمدة. كما شارك المشجعون في التصويت لتشكيلة The Best للرجال والسيدات، فيما تم تقسيم التصويت على جائزتي FIFA Puskad وFIFA Marta بين الجماهير ولجنة من أساطير الفيفا.