أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الثلاثاء)، إصابة ظهيره الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، بعد أيام قليلة فقط من تعافيه من إصابته السابقة.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «بعد الفحوصات التي أُجريت للاعب فيرلاند ميندي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تبيّن إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى».

مدة الغياب

ورغم عدم كشف النادي عن الفترة المتوقعة لغياب اللاعب، ذكرت صحيفة «آس» أن ميندي قد يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وجاءت هذه الإصابة بعد 6 أيام فقط من عودته للمشاركة مع ريال مدريد، عقب غياب دام نحو 7 أشهر بسبب إصابة في الوتر القريب للعضلة المستقيمة الفخذية ضمن عضلات الفخذ الرباعية اليمنى.

ويُعد تاريخ ميندي مع الإصابات طويلاً، إذ تعرض لنحو 18 إصابة منذ انضمامه إلى ريال مدريد في عام 2019 قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي.