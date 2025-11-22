أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدلاً واسعاً في الساعات الأخيرة، بعد نشره غلافاً ترويجياً لبطولة كأس العالم 2026 على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاهل بشكل لافت قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتصدر قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الغلاف، إلى جانب وجود نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، إلا أن استبعاد رونالدو أثار موجة من الغضب بين الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

لكن «فيفا» سرعان ما تدارك الموقف، حيث قام بحذف الغلاف الترويجي، واستبدله بغلاف آخر يضم أبرز النجوم الذين شاركوا في مونديال 2026، بما في ذلك كريستيانو رونالدو، وعلق: «لحظات خالدة في أذهاننا».

نسخة تاريخية من المونديال

وستقام النسخة القادمة من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وستشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

وكان المنتخب السعودي قد حجز مقعده في المونديال في وقت سابق من الشهر الماضي، ليحقق بذلك مشاركته السابعة في كأس العالم والثالثة على التوالي.

وفي إنجاز غير مسبوق، تأهلت 7 منتخبات عربية إلى كأس العالم 2026، هي: السعودية، قطر، الأردن، مصر، المغرب، تونس، والجزائر، لتحقق بذلك حضوراً تاريخياً في البطولة، متفوقة على الرقم القياسي الذي تحقق في مونديال 2022 بمشاركة 4 منتخبات عربية.