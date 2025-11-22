أعلن مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا استمرار غياب نجم الفريق كول بالمر عن الملاعب لمدة 3 مباريات إضافية، بعد تعرضه لإصابة جديدة.

ويستعد تشيلسي لملاقاة بيرنلي اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «من المؤكد أن بالمر لن يكون متاحاً للمشاركة في مباراة الغد، وكذلك في مواجهتي برشلونة وآرسنال».

إصابة غير متوقعة بعد تعافيه

وأوضح ماريسكا أن بالمر تعرض لحادثة في منزله قبل يومين أسفرت عن كسر في أحد أصابع قدمه، مشيراً إلى أن الإصابة ليست خطيرة، لكنها ستمنعه من العودة في الأسبوع القادم.

وأشار: «لقد كان بالمر قريباً من العودة بعد إصابة سابقة في الفخذ، لكنه تعرض لهذه الإصابة الجديدة، المشكلة أن إصبع قدمه صغير، وبالتالي فإن ملامسة الحذاء قد تكون مؤلمة بالنسبة له».