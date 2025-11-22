تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً (مونديال الناشئين) المقامة في قطر، بعد فوز قاتل على المغرب بهدفين مقابل هدف اليوم (الجمعة).

افتتح المنتخب البرازيلي التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق لاعبه ديل، بعد هجمة منظمة انتهت بهدف التقدم.

وأدرك زياد باها التعادل لصالح المغرب في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول 1-1.

هدف قاتل ينهي أحلام المغرب

وأنهى منتخب «السيليساو» أحلام المغرب بهدف قاتل في الدقيقة 90+5 عن طريق المتألق ديل، ليخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وتُقام جميع مباريات مونديال الناشئين في 8 ملاعب بمجمع المسابقات في «أسباير زون» في قطر، فيما يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية للبطولة.