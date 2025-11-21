كشف مدرب برشلونة الإسباني هانز فليك، موقفه من إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف البلوغرانا.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية، رداً على سؤال حول إمكانية تدريب ميسي في برشلونة: «لما لا؟ ميسي هو أفضل لاعب في السنوات العشر الأخيرة أو أكثر، من المذهل مشاهدته وهو يلعب، ولكن عقده مع إنتر ميامي يمتد حتى 2028، بينما ينتهي عقدي مع برشلونة في 2027؛ لذا لن يكون ذلك ممكناً».

ميسي يحلم بالعودة

يُذكر أن ميسي زار أخيراً ملعب «كامب نو» معقل برشلونة، وأعرب عن رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني في المستقبل.

وغادر البرغوث الأرجنتيني نادي برشلونة في صيف 2021 بعد سنوات طويلة من الإبداع بقميص الفريق، بسبب الصعوبات المالية التي واجهها النادي، ما حال دون تجديد عقده، لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وقضى هناك موسمين قبل أن ينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.