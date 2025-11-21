يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، تحقيق إنجازين تاريخيين خلال مواجهة نوتنغهام فورست المقررة السبت القادم على ملعب «أنفيلد»، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة رقم 300

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، سيخوض محمد صلاح مباراته رقم 300 بقميص الريدز في البريميرليغ، ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم بعد كلٍّ من: جيمي كاراغر (508 مباريات)، ستيفن جيرارد (504)، جوردان هندرسون (360)، وسامي هيبيا (318).

صلاح يستهدف تخطي روني

وأضاف أن محمد صلاح ساهم في 276 هدفاً (188 هدفاً و88 تمريرة حاسمة) مع ليفربول، وهو الأكثر مساهمة من قبل لاعب مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي بالتساوي مع أسطورة مانشستر يونايتد واين روني.

ويملك النجم المصري فرصة الانفراد بهذا الرقم القياسي إذا تمكن من تسجيل أو صناعة هدف خلال مواجهة نوتنغهام، ليصبح صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية مع فريق واحد في تاريخ البريميرليغ.