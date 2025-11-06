حسم مدرب برشلونة الإسباني الألماني هانز فليك، الجدل حول مستقبله مع النادي الكتالوني.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في الساعات الأخيرة أن فليك قد يغادر برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بسبب إحباطه الكبير من سلوك بعض اللاعبين.

وفي لقاء مع مشجعي برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج، أمس (الأربعاء) في دوري أبطال أوروبا، نفى فليك شائعة رحيله قائلاً: «مزيد من الهراء».

ويرتبط المدرب الألماني بعقد مع برشلونة يمتد حتى 2027، وقد نجح في قيادة الفريق لاستعادة ألقابه المحلية الموسم الماضي، إذ تُوج بالثلاثية (الدوري الإسباني، كأس السوبر ن كأس ملك إسبانيا).

وتولى فليك قيادة برشلونة في مايو 2024، خلفاً للمدرب تشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته بعد تدهور نتائج الفريق.