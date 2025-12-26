حسم الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ الألماني أوليفر مينتزلاف الجدل الدائر حول مستقبل يورغن كلوب، بعد تزايد الأنباء التي ربطت اسمه بتولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد.

ويشغل كلوب منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في مجموعة «ريد بول»، المالكة لعدد من الأندية حول العالم، أبرزها لايبزيغ الألماني، وسالزبورغ النمساوي، ونيويورك ريد بولز الأمريكي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتبط اسم كلوب بإمكانية تدريب ريال مدريد، في ظل تراجع نتائج الفريق تحت قيادة تشابي ألونسو، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة في وسائل الإعلام الأوروبية.

رد رسمي قاطع

وقال مينتزلاف في تصريحات نقلتها شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية: «يورغن كلوب يقوم بعمله على أكمل وجه، ويشعر وكأنه في بيته معنا، عقده لا يتضمن أي شرط جزائي، والتزامه تجاه مجموعة ريد بول لا جدال فيه».

وأضاف: «كلوب أسهم في دفع لايبزيغ خطوة إلى الأمام، ونجح في إيجاد توازن استثنائي بين دعمه الفني داخل الملعب، ومنح النادي القدر المناسب من المرونة في العمل».

مسيرة رائعة مع ليفربول

وكان يورغن كلوب قد غادر ليفربول قبل نحو 18 شهراً، بعد أن سلم زمام الأمور إلى المدرب الهولندي آرني سلوت.

وخلال فترة قيادته للنادي، التي استمرت 9 سنوات، حقق العديد من الإنجازات البارزة، أبرزها فوزه بدوري أبطال أوروبا في 2019، ثم فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، ومنذ رحيله عن الريدز لم يتول أي منصب تدريبي.