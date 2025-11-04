مأساة في الملعب.. مدرب يسقط ميتاً أمام لاعبيه

خيّم الحزن على الملاعب الصربية بعد وفاة ملادن زيزوفيتش (المدير الفني لفريق رادنيكي) عن عمرٍ ناهز 44 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة في الدوري الصربي الممتاز.

ووفق وسائل إعلام محلية، سقط زيزوفيتش على جانب الملعب في الدقيقة 22 من مواجهة فريقه أمام ملادوست لوتشاني، ليهرع الطاقم الطبي نحوه في محاولة لإنقاذه قبل نقله سريعًا إلى المستشفى، إذ أُعلنت وفاته لاحقًا.

وانهار لاعبو الفريق فور تلقيهم نبأ الوفاة أثناء سير المباراة، في مشهد مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر لحظات البكاء والعناق بين اللاعبين وسط أجواء صدمة وذهول. وعلى الفور، قرر الحكم إيقاف المباراة احترامًا للمدرب الراحل.

وكان زيزوفيتش قد تولّى تدريب رادنيكي قبل نحو أسبوعين فقط، في ثالث مباراة له مع الفريق منذ تعيينه في 23 أكتوبر، بعدما أنهى مسيرته لاعبًا عام 2016 عقب مشاركته مع عدد من الأندية في البوسنة والهرسك وألبانيا، وتمثيله منتخب بلاده في مباراتين دوليتين.

وأصدر النادي بيانًا نعى فيه مدربه قائلاً: «رحل رجل ترك بصمة عميقة أينما عمل، بمعرفته وهدوئه ونبله. ورغم قصر الفترة التي قضاها معنا، كسب احترام الجميع داخل النادي وخارجه».

وأضاف البيان: «نتقدّم بأحرّ التعازي لعائلة ملادن وأصدقائه وكل من عرفه، ستبقى إنسانيته وشغفه باللعبة خالدة في ذاكرتنا».

كما عبّر الاتحاد الصربي لكرة القدم عن عميق حزنه وصدمته، مؤكّدًا أن رحيله «خسارة كبيرة لعائلة كرة القدم بأكملها»، فيما نعاه الاتحاد البوسني لكرة القدم بوصفه «مدربًا قدّم الكثير للكرة في بلاده والمنطقة».

وقاد زيزوفيتش في الموسم الماضي فريق بوراتش بانيا لوكا إلى أنجح مسيرة أوروبية في تاريخه، بعد وصوله إلى الدور ثمن النهائي، وكان محبوبًا بين لاعبيه الذين كتبوا له رسالة مؤثرة جاء فيها: «أيها المدرب العزيز، لا نصدق أنك رحلت، لقد منحتنا ضحكتك، وحماسك، وكل ما تملك من شغف بكرة القدم.. وستبقى ذكراك خالدة في بانيا لوكا للأبد».

وتستعد رابطة الدوري الصربي لاستئناف المباراة المؤجلة بين رادنيكي وملادوست في وقت لاحق، فيما أعلن النادي أن مباراته المقبلة ضد فويفودينا ستُقام وسط حداد رسمي.