وافق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على تجديد عقده مع نادي سانتوس، لمدة عام واحد، بعدما أنقذ الفريق من كابوس الهبوط.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن نيمار وافق على تجديد عقده مع سانتوس حتى ديسمبر 2026.

وكان نيمار قد تحامل على نفسه خلال الفترة الماضية، رغم معاناته من الإصابة، ونجح في تسجيل 5 أهداف خلال آخر 4 مباريات، مساهماً بشكل مباشر في بقاء سانتوس ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

وعاد نيمار إلى سانتوس في يناير الماضي بعقدٍ لمدة 6 أشهر، عقب فسخ عقده مع الهلال السعودي بالتراضي، قبل أن يمدد ارتباطه مع النادي حتى نهاية 2025.

جراحة ناجحة وفترة تعافٍ

وخضع النجم البرازيلي لعملية جراحية ناجحة بالمنظار، 22 ديسمبر الماضي، لعلاج إصابة في الغضروف، أجراها طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار.

ووفقاً لتقارير صحفية، يحتاج نيمار إلى فترة تعافٍ تمتد إلى شهر واحد قبل العودة إلى التدريبات.

ويأمل نيمار في استعادة جاهزيته سريعاً، من أجل العودة إلى صفوف المنتخب البرازيلي والمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.