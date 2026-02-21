حقق بايرن ميونخ فوزاً صعباً على ضيفه إينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم (السبت) على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الألماني «البوندسليغا».

بافلوفيتش وكين يسجلان أهداف بايرن

افتتح ألكسندر بافلوفيتش التسجيل لبايرن ميونخ بعد 16 دقيقة من انطلاق المباراة، ثم سجل هاري كين ثنائية للعملاق البافاري في الدقيقتين 20 و68.

فرانكفورت ينتفض بهدفين

وانتفض فرانكفورت في الدقائق الأخيرة، وقلص جوناثان بوركاردت الفارق في الدقيقة 77، قبل أن يسجل أرنود كاليمويندو الهدف الثاني لفرانكفورت قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند، الذي يخوض اختباراً صعباً الليلة أمام لايبزيغ.

في المقابل، تجمد رصيد إينتراخت فرانكفورت عند 31 نقطة في المركز السابع، بعد تلقيه الهزيمة الثامنة هذا الموسم.