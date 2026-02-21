واصل يوفنتوس عروضه الكارثية في الدوري الإيطالي، بهزيمة جديدة أمام ضيفه كومو بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم (السبت) على ملعب «أليانز ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وحصد يوفنتوس نقطة واحدة فقط من أصل 9 نقاط في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي، كما سقط أمام غلطة سراي بنتيجة 5-2 الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

ثنائية كومو تصدم اليوفي

افتتح كومو التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق ميرغيم فوجفودا، ثم عزز ماكسينس كاكيريت تقدم الضيوف بهدف ثانٍ في الدقيقة 61.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 46 نقطة في المركز الخامس، متأخراً بفارق 15 نقطة عن إنتر ميلان متصدر الترتيب.

في المقابل، رفع كومو رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، ليعزز حظوظه في المشاركة الأوروبية الموسم القادم.