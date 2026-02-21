تعادل فريق بوكا جونيورز مع ضيفه راسينج سلبيًا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.



وشهدت هذه الجولة أيضًا، فوز إنستيتوتو على نظيره أتلتيكو توكومان 2/1، وخيمناسيا لابلاتا على خيمناسيا ميندوزا 1/صفر، وتاليريس كوردوبا على فريق روزاريو سنترال 1/صفر.



ورفع فريق بوكا جونيورز الشهير رصيده بهذا التعادل إلى ثماني نقاط في المركز السادس بالمجموعة الأولى، وتوقّف رصيد راسينج عند سبع نقاط بالمركز الثامن في المجموعة الثانية.



يذكر أن الدوري الأرجنتيني يقام من خمس مراحل، وفي المرحلة الأولى تم تقسيم الفرق الثلاثين إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 15 فريقًا، وتُلعب بنظام الدوري من دور واحد.



ويخوض كل فريق مباراتين بين منطقتيهما: الأولى ضد منافسه من المنطقة الأخرى، والثانية ضد فريق ثان يحدد بالقرعة.



وتتأهل أفضل ثمانية فرق من كل مجموعة إلى دور الـ16، وتقام المراحل النهائية (دور الـ16، دور الثمانية، نصف النهائي، والنهائي) بنظام مباراة واحدة.