سلّط تقرير صحفي الضوء على الدور المجتمعي والإنساني للاعب نادي ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، تبرّع محمد صلاح بنحو 6% من قيمة ثروته الشخصية لدعم الأعمال الخيرية، في مبادرات إنسانية امتدت داخل مصر وخارجها.

وأوضح التقرير أن جزءاً كبيراً من دعم صلاح انطلق من مسقط رأسه قرية نجريج، حيث موّل بناء مستشفى ومدرسة، وساهم بمبلغ 383 ألف يورو في إنشاء محطة لمعالجة المياه، إلى جانب تقديم مساعدة شهرية بقيمة 4 آلاف يورو للأسر الأكثر احتياجاً.

دعم وطني وتعليمي

ولم تقتصر مبادرات نجم ليفربول على قريته، إذ تبرّع بمبلغ 2.75 مليون يورو لصالح المعهد القومي للأورام في القاهرة، كما قدّم 133 ألف يورو للمساهمة في إعادة بناء كنيسة بالجيزة عقب تعرضها لحريق.

وأكد التقرير أن صلاح يموّل منحاً دراسية في جامعة كامبريدج، لدعم الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح ليس مجرد نجم كروي، بل شخصية مؤثرة تُحدث تغييراً إيجابياً في حياة الناس، مستندة إلى دوره الإنساني المتواصل.

ووفقاً لصحيفة «صنداي تايمز»، يحتل محمد صلاح المرتبة الثامنة على مستوى بلده من حيث المساهمة في الأعمال الخيرية.