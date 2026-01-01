نفى أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس تعرّضه لأزمة قلبية، مؤكداً أنه خضع لعملية جراحية وقائية في القلب جرى التخطيط لها مسبقاً، رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن إصابته بنوبة قلبية.

ونشر كارلوس صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، وعلق: «أودّ توضيح بعض المعلومات المتداولة أخيراً، خضعتُ لإجراء طبي وقائي تم التخطيط له مسبقاً بالتنسيق مع فريقي الطبي، وقد تكللت العملية بالنجاح، وأنا بحالة صحية جيدة، ولم أُصَب بنوبة قلبية».

مرحلة التعافي

وأضاف: «أتعافى بشكل جيد، وأتطلع إلى استعادة عافيتي الكاملة والعودة إلى التزاماتي المهنية والشخصية قريباً».

واختتم الأسطورة البرازيلية رسالته قائلاً: «أتقدم بجزيل الشكر لكم على رسائل الدعم والاهتمام، وأطمئن الجميع بأن حالتي جيدة ولا داعي للقلق، كما أشكر الفريق الطبي كاملاً على عنايته بي».