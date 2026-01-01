بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اليوم (الخميس) 1 يناير 2026م.



وهدفت التعديلات إلى تطوير آلية احتساب الضريبة على المشروبات المحلّاة من خلال الانتقال من النسبة الثابتة إلى منهجية تعتمد على كمية السكر الإجمالية في المنتج.



وستطبق آلية جديدة في احتساب الضريبة، عبر شرائح ضريبية متدرجة ترتبط بمستوى السكر لكل 100 مل من المشروب، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة، وتحفيز المستهلكين على تقليل استهلاك السكر، وتشجيع المصنعين والمستوردين على تقديم منتجات ذات محتوى سكري أقل بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.



وتأتي هذه المنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية الحالية لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة، التي تتم بناءً على نسبة ثابتة تبلغ 50% تُحتسب من سعر البيع بالتجزئة للمشروب المُحلى الخاضع للضريبة.



ويُقصد بالمشروبات المُحلاة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض تناوله مشروباً، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشرب، أو المُركّزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات، أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.