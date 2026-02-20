تراجعت أسعار الذهب اليوم (الجمعة) مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر تقريباً، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4995.91 دولار للأوقية.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 0.3% إلى 5013.60 دولار.



يتجه الدولار لتحقيق أقوى أداء أسبوعي منذ شهر أكتوبر مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع وتقديرات بميل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) بصورة أكبر للتشديد النقدي، إلى جانب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي، للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأميركية. وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد للارتفاع في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.