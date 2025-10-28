من جديد.. «ركبة» كارفخال تخونه!

تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية بعد تأكد إصابة مدافعه الإسباني داني كارفخال في الركبة، ما سيُبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفقًا للصحفية أرانتشا رودريغيز.



وجاءت الإصابة بعد مشاركته في الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث دخل في الدقيقة 72 وساهم في الحفاظ على النتيجة. وسيخضع اللاعب لعملية تنظيف ركبة، على أن تحدد مدة غيابه بدقة لاحقًا حسب تطور العلاج.



وتُعد هذه الإصابة الثانية لكارفخال هذا الموسم، إذ كان قد غاب سابقًا عن خمس مباريات بسبب مشكلة عضلية، ليزيد من معاناة تشابي ألونسو مع الإصابات الدفاعية.