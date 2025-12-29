أُصيب الملاكم البريطاني وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، أنطوني جوشوا، في حادث سير وقع في نيجيريا وأسفر عن مقتل شخصين، وفق ما أكدته السلطات المحلية.



ونُقل جوشوا (36 عاماً) إلى المستشفى متأثراً بإصابات وُصفت بالطفيفة، عقب اصطدام سيارة رباعية الدفع كان يستقلها بشاحنة متوقفة على جانب الطريق، بحسب ما أفادت به قيادة شرطة ولاية أوغون.



وذكرت هيئة السلامة على الطرق السريعة الفيدرالية (FRSC) أن السيارة يُشتبه في أنها كانت تسير بسرعة تفوق الحد المسموح به، قبل أن يفقد السائق السيطرة عليها أثناء محاولة تجاوز مركبة أخرى.



ووقع الحادث نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً في منطقة ماكون، على بعد نحو 30 ميلاً من مدينة لاغوس.



وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي جوشوا وهو يبدو متألماً ومشوَّشاً، أثناء مساعدته على الخروج من السيارة المتحطمة. وكان الملاكم البريطاني يجلس في المقعد الخلفي للسيارة، التي كانت تقل أربعة رجال بالغين آخرين، قبل أن يُسعفه عدد من المتواجدين في موقع الحادث.



ويظهر جوشوا في التسجيلات المصورة وهو واعٍ لكنه يتأوه من شدة الألم، بينما أكدّت الشرطة أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث.



وفيما أُعلن عن وفاة شخصين في موقع الحادث، لم تُكشف بعد هويتهما، أوضحت هيئة السلامة على الطرق السريعة أن الراكبين الآخرين لم يتعرضا لأي إصابات.



وأصدرت قيادة شرطة ولاية أوغون بيانا رسميا قالت فيه:



كان أنطوني جوشوا طرفاً في حادث سير اليوم، الإثنين 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، عند نحو الساعة 11 صباحاً، في منطقة ماكون بولاية أوغون.



وقع الحادث على طريق لاغوس – إيبادان السريع، قبيل محطة وقود دانكو، بالقرب من تقاطع ساغامو، على المسار المتجه إلى إيبادان.



المركبة التي كانت تقل أنطوني جوشوا، وهي سيارة رباعية الدفع، تعرضت للحادث في ظروف لا تزال قيد التحقيق. وكان يجلس في المقعد الخلفي، حيث تعرض لإصابات طفيفة ويتلقى حالياً العناية الطبية.



وببالغ الأسف، لقي راكبان آخران في المركبة مصرعهما في موقع الحادث. وقد جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى لايفويل بمدينة ساغامو.



تتقدم قيادة شرطة ولاية أوغون بخالص التعازي إلى عائلتي المتوفين، وتؤكد للرأي العام أن تحقيقاً شاملاً قد فُتح للوقوف على ملابسات الحادث.



وسيتم إطلاع الجمهور على أي مستجدات فور تقدم مجريات التحقيق.