أُقيم حفل جوائز «غلوب سوكر» في دبي، مساء أمس (الأحد)، لتكريم الأفضل في العالم لعام 2025.

وواصل نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي، هيمنته على الجوائز الفردية هذا العام بعد قيادة فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2025، وسبق أن حصد اللاعب الفرنسي جائزة الكرة الذهبية، وجائزة «ذا بيست» من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاءت جوائز غلوب سوكر 2025 على النحو التالي:

- أفضل لاعب في فئة الرجال: عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان).

- أفضل لاعبة للسيدات: أيتانا بونماتي (برشلونة).

- أفضل لاعب في الشرق الأوسط: كريستيانو رونالدو (النصر).

- أفضل منتخب وطني: البرتغال.

- أفضل وكيل لاعبين: خورخي مينديز.

- أفضل مدير رياضي: لويس كامبوس (باريس سان جيرمان).

- أفضل مدرب: لويس إنريكي (باريس سان جيرمان).

- جائزة خاصة: الراحل ديوغو جوتا.

- أفضل لاعب صاعد: ديزيريه دويه (باريس سان جيرمان).

- أفضل لاعب خط وسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان).

- أفضل مهاجم: لامين يامال (برشلونة).

- جائزة العودة: بول بوغبا (موناكو).

- أفضل رئيس نادي: ناصر الخليفي (باريس سان جيرمان).

- أفضل ناد للرجال: باريس سان جيرمان.

- جائزة مارادونا: لامين يامال.

- جائزة غلوب سبورتس: نوفاك ديوكوفيتش.