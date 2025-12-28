اهتزت محافظة السويس المصرية على وقع قضية صادمة، بعدما قررت جهات التحقيق إحالة رجل أعمال شهير إلى محكمة الجنايات، متهماً بارتكاب أفعال مشينة بحق ابنته القاصر.

وقررت جهات التحقيق بمحافظة السويس إحالة رجل أعمال بارز إلى محكمة الجنايات، متهماً بارتكاب أفعال مشينة مع ابنته القاصر (11 عاماً).

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم استغل سلطته الأبوية وانفراده بالطفلة داخل مسكن الأسرة، مهدداً إيّاها وإيذاء والدتها في حال رفضها تنفيذ أوامره، وهو ما يعكس استغلالاً صارخاً للسلطة الأسرية.

بدأت القضية بعد بلاغ تقدمت به والدة الطفلة إلى الأجهزة الأمنية بالسويس، مصحوباً بتقرير طبي يثبت الواقعة، يتهم زوجها بالتحرش بابنتها وإجبارها على مشاهدة أفلام إباحية.

وأكد قرار الإحالة أن المتهم كان مسؤولاً عن تربية ورعاية المجني عليها كونه والدها، وأثبتت التحقيقات ذلك عبر سماع أقوال الطفلة والشهود، بينما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه.

واستندت جهات التحقيق في قرارها على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية لمعاقبة المتهم وفقاً لأدلة الثبوت ومواد الاتهام.

كما قررت التحقيقات ندب محامٍ للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة الأدلة، علماً بأنه مُخلى سبيله حالياً.