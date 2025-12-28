أثار المهاجم البرازيلي الشاب إندريك ضجة هائلة قبل أن يلبس قميص أولمبيك ليون للمرة الأولى، بعد انتقاله على سبيل الإعارة من ريال مدريد، في خطوة كانت مقررة لإعادة إطلاق مسيرته التي تباطأت بسبب قلة فرص اللعب في النادي الملكي.

ووصل إندريك فيليبي إلى ليون وسط توقعات كبيرة، لكن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا اصطدم أولاً بالواقع الإداري والقوانين الأوروبية، ما أخر مشاركته في المباريات رسميًا، بما في ذلك مواجهة الفريق المرتقبة ضد موناكو في الثالث من يناير. فالقاعدة الأوروبية تمنعه من خوض آخر مباراتين في مرحلة الدوري الأوروبي، وهو ما يشكل أول عقبة حقيقية أمامه مع النادي الفرنسي.

ورغم ذلك، لم تمنع هذه القيود إندريك من إثارة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حقق منشور إعلان انتقاله على حساب ليون في إنستجرام أكثر من 17 مليون مشاهدة، محطماً الرقم القياسي السابق للنادي، متفوقًا على إعلان ضم تايلر مورتون من ليفربول الذي لم يتجاوز 3 ملايين مشاهدة.

ومن المقرر أن يتم تقديم إندريك رسميًا بقميص ليون يوم 5 يناير 2026، على أن يبدأ تدريباته مع الفريق يوم الإثنين القادم، مرتديًا الرقم 9 التاريخي، في إعارة تمتد حتى نهاية الموسم بقيمة مليون يورو دون خيار شراء.

ويأمل اللاعب الشاب أن يشغل مركز المهاجم تحت قيادة باولو فونسيكا، ويستعيد الزخم الهجومي الذي فقده في ريال مدريد، حيث لم يلعب سوى 99 دقيقة فقط هذا الموسم تحت إشراف مدرب الفريق تشابي ألونسو.

وبالنسبة إلى ليون، فإن التعاقد مع إندريك هو رهان رياضي قوي لدعم خط الهجوم في النصف الثاني من الموسم، مع هدف واضح بالحفاظ على موقع الفريق في المراكز الخمسة الأولى بالدوري الفرنسي، وضمان مشاركة قوية في الدوري الأوروبي مستقبلاً، بينما يسعى اللاعب إلى تعزيز فرصه في تمثيل منتخب البرازيل السيليساو في مونديال 2026.