أعرب الفنان المصري آسر ياسين عن سعادته وحماسه بخوض تجربة بطولة فيلمه الجديد «إن غاب القط»، مؤكداً أن السيناريو كان الدافع الأساسي لموافقته على العمل، إلى جانب فريق التمثيل الذي وصفه بالمميز، مشيراً إلى أن الفيلم ينتمي إلى الكوميديا، وهو اللون الذي ابتعد عنه منذ سنوات طويلة.

تجربة الكوميديا

وأوضح آسر في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ» أنه يجسد بالعمل شخصيتين توأم مختلفتين تماماً في الطباع، معتبراً التجربة ممتعة رغم صعوبتها، لافتاً إلى أن الكوميديا قد تكون أحياناً أسهل من تقديم الأدوار الدرامية الثقيلة.

آسر ياسين

التعاون مع أسماء جلال

كما تحدث آسر عن تعاونه مع الفنانة المصرية أسماء جلال بالفيلم، مؤكداً أن هناك كيمياء فنية واضحة بينهما، وهو ما انعكس على أجواء التصوير التي وصفها بالإيجابية، خصوصاً أنهما تعاونا سابقاً في أعمال أخرى.

العلاقات السامة

وأشار إلى أن الفيلم يناقش فكرة العلاقات السامة، موضحاً أن جوهرها يقوم على الأنانية والسيطرة والكذب، وهي صفات يرفضها على المستوى الإنساني.

أعمال منتظرة

وفي سياق آخر، كشف آسر ياسين بدء تصوير مسلسل جديد يُعرض في موسم رمضان 2026، مؤكداً أنه سيكون مفاجأة للجمهور، كما أعلن أن فيلمه المنتظر «الشايب» سيُطرح خلال عام 2026.