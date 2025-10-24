أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية (الخميس) اتهام أكثر من 30 شخصاً في تحقيقات قمارية اتحادية منفصلة لكن مترابطة، تشمل رابطة كرة السلة المهنية (NBA) وعائلات المافيا، وكان من بين الاتهامات تشويش تشونسي بيلوبس، لاعب سابق في قاعة مشاهير NBA ومدرب رئيسي لفريق بورتلاند ترايل بليزرز، وتيري روزييه، حراس الـ«ميامي هيت».

ملايين الدولارات مكاسب غير مشروعة

ووصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل الخطط - إحداها تركز على الرهانات الرياضية الداخلية والأخرى على تزييف ألعاب البوكر على المستوى الوطني - بأنها امتدت لسنوات وأسفرت عن مكاسب غير مشروعة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات من خلال الاحتيال عبر الأسلاك، غسل الأموال، الابتزاز، والقمار، مؤكداً في مؤتمر صحفي في بروكلين أن هذه «حكاية التداول الداخلي لـNBA».

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، اتُهم روزييه (31 عاماً) كواحد من عدة مسؤولين داخل الرابطة، بتقديم معلومات غير علنية عن مباريات قادمة إلى شركائه الإجراميين، الذين استخدموا رهانات وهمية لمضاعفة الرهانات بناءً على هذه النصائح.

على سبيل المثال، في مارس 2023، أخبر روزييه شركاءه مسبقاً بأنه سيغادر المباراة مبكراً بحجة الإصابة، ما سمح لهم برهان بأكثر من 200 ألف دولار على عدم تحقيقه إحصائياته المتوقعة، وفقاً للسلطات.

أما بيلوبس (49 عاماً) فقد اتهم في قضية منفصلة بمساعدة في تزييف ألعاب بوكر لخداع لاعبين غير مدركين، الذين جذبوا إلى الألعاب بوعد اللعب مع مشاهير.

تكنولوجيا متقدمة لتزييف الألعاب في نيويورك

وتُشير التحقيقات إلى استخدام المتهمين تكنولوجيا متقدمة لتزييف الألعاب في نيويورك، لاس فيغاس، ميامي، وغيرها، بما في ذلك خلاطات أوراق مزيفة وطاولات أشعة إكس.

وشملت الخطة عائلات الجريمة المنظمة في نيويورك: بونانو، غامبينو، لوكيزي، وجينوفيز، التي سيطرت على بعض ألعاب البوكر السرية، وأخذت حصة من الأرباح، واستخدمت الابتزاز والسرقة لجمع الديون غير المدفوعة، وغسلت العائدات عبر العملات الرقمية ووسائل أخرى، حسب المدعين.

ورغم أن الاعتقالات ناتجة عن مذكرتي اتهام منفصلتين، إلا أن حفنة من المتهمين واجهوا اتهامات في كلا القضيتين، بما في ذلك دامون جونز، لاعب ومساعد مدرب سابق في كليفلاند كافالييرز.

وقال المدعي العام الأمريكي في بروكلين جوزيف نوسيلا إن هذه الاتهامات «أحد أكثر مخططات الفساد الرياضي وقاحة منذ انتشار الرهانات الرياضية عبر الإنترنت».

رد رابطة كرة السلة الأمريكية (NBA)

وفي بيان رسمي، أكدت "NBA" أن روزييه وبيلوبس قد وضعا في إجازة، وأن الرابطة ستستمر في التعاون مع السلطات، قائلة: «نأخذ هذه الاتهامات بأقصى درجات الجدية، وسلامة لعبتنا تبقى أولويتنا القصوى»، حسب البيان.

ودافع محامي روزييه، جيمس تراستي، قائلاً إن المدعين «يبدون يعتمدون على كلمات مصادر غير موثوقة بدلاً من أدلة فعلية على الخطأ. تمت تبرئة تيري من قبل NBA، وهؤلاء المدعون أحيوا قضية غير موجودة».

تأتي الاعتقالات وسط زيادة في التدقيق على العلاقة بين منصات الرهان الرياضي عبر الإنترنت والرابطات الرياضية المهنية، التي استفادت من توسع هائل في الرهانات المشروعة، بينما تحاول طمأنة المعجبين والمراهنين بأن سلامة اللعبة غير متأثرة.

يأتي ذلك فيما عبر بعض النواب عن قلقهم من انتشار الرهانات التي يمكن التلاعب بها بسهولة من قبل اللاعبين، مثل رهانات الخصائص (prop bets)، حيث يراهن المستخدمون على إحصائيات فردية محددة للاعب في مباراة معينة.

على صعيد متصل، دعم مفوض NBA آدم سيلفر، في مقابلة مع برنامج «ذا بات ماكافي شو» على ESPN الثلاثاء، تنظيماً فيدرالياً أكبر للرهانات الرياضية، مشيراً إلى أن الرابطة طلبت من بعض شركاء الرهان الحد من رهانات الخصائص للاعبين الأقل أهمية.

عقوبات سابقة على لاعبين

وشهدت السنوات الأخيرة عقوبات على لاعبين في «الـ4 الكبار» للرياضات الرجالية الشمالية الأمريكية (NBA، NFL، MLB، NHL) بسبب القمار، فلاعب NBA السابق جونتاي بورتر حُظر مدى الحياة من الرابطة وأدين في 2024 بعد اتهامه بتلاعب أدائه لمساعدة شركائه في الفوز برهانات على لعبه، وهي قضية مرتبطة بمذكرة الاتهام الخميس.

كما حُظر بيت روز، قائد الضربات في MLB، مدى الحياة في 1989 بعد اكتشاف رهانه على مباريات أثناء إدارته لسينسيناتي ريدز، وبعد إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكرر، أُزيل روز من قائمة غير المؤهلين بشكل دائم بعد وفاته هذا العام، ما يجعله مؤهلاً لقاعة المشاهير.

بيلوبس في عامه الخامس كمدرب رئيسي لبورتلاند، وقد لعب لـ7 فرق في مسيرته، بما في ذلك نيويورك نيكس، وفاز ببطولة مع ديترويت بيستونز في 2004، حيث سُمي أفضل لاعب في نهائيات NBA، كان متوقعاً أن يظهر أمام المحكمة الأولى الخميس في بورتلاند.

أما روزييه، في موسمه الحادي عشر، ومتوسط 13.9 نقطة لكل مباراة في مسيرته، براتبه 26.6 مليون دولار لموسم 2025-26 حسب موقع سبوتراك، فقد اعتُقل في أورلاندو، فلوريدا، حيث لعب «الهيت» ضد «الماجيك» ليلة الأربعاء، ومن المتوقع ظهوره أمام المحكمة هناك مساء الخميس.