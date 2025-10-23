واصل مهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين، تألقه اللافت هذا الموسم، بعدما سجل هدفاً في شباك كلوب بروج البلجيكي، أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.

وسجل النجم الإنجليزي الهدف الثاني للعملاق البافاري في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، بعد تمريرة سحرية من زميله كونراد لايمر.

وبحسب شبكة «أوبتا»، وصل كين إلى هدفه الـ20 هذا الموسم خلال 12 مباراة فقط مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات، ليصبح أسرع لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في بداية موسم واحد، متفوقاً على كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وبالمقارنة، احتاج ميسي إلى 17 مباراة (حقق ذلك ثلاث مرات)، بينما احتاج رونالدو إلى 13 مباراة خلال موسم 2014-2015 مع ريال مدريد، للوصول إلى 20 هدفاً.