في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» موافقته على إقامة لقاء برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني بمدينة ميامي الأمريكية في أواخر شهر ديسمبر.. أصدرت رابطة الدوري الإسباني قراراً جديداً أربك حسابات الفريقين.



فقد أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إلغاء إقامة المباراة المقررة بين برشلونة وفياريال في الدوري بميامي بعد أن قرر منظم المباراة سحب الاقتراح وسط انتقادات عنيفة داخل إسبانيا.



وكان من المقرر أن تقام على استاد هارد روك في 20 ديسمبر القادم أول مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني خارج إسبانيا وأول مباراة من دوري أوروبي تقام في الخارج، ولكن رابطة الدوري الإسباني ألغت إقامة اللقاء في أمريكا.



وذكرت في بيان لها «قررت الرابطة بعد مناقشات مع الجهة المنظمة لمباراة الدوري الرسمية في ميامي، إلغاء المباراة بسبب حالة عدم اليقين التي سادت إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة، وتعرب الرابطة عن أسفها العميق لعدم تمكن هذا المشروع، الذي مثّل فرصة تاريخية لا مثيل لها لإضفاء طابع دولي على كرة القدم الإسبانية، من المضي قدما كان تنظيم مباراة رسمية خارج حدودنا سيُشكّل خطوة حاسمة في التوسع العالمي لمسابقتنا».



وأكدت رابطة الدوري، التي كانت تستعد لبدء بيع تذاكر المباراة اليوم الأربعاء، أن المبادرة تتماشى مع جميع اللوائح ولن تؤثر على عدالة المنافسة.



وأوضحت الرابطة أنه «في ظل التنافسية العالمية المتزايدة، حيث تواصل مسابقات دوري مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا توسيع نطاقها وقدرتها على تعزيز الموارد، فإن مبادرات كهذه ضرورية لضمان استدامة ونمو كرة القدم الإسبانية».



وأضافت «التخلي عن مثل هذه الفرص يعيق توفير إيرادات جديدة، ويحد من قدرة الأندية على الاستثمار والمنافسة، ويقلل من المكانة الدولية لمنظومة كرة القدم الوطنية بأكملها».



وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) رغم مُعارضته لنقل مباريات الدوري لرابطتي الدوري الإسباني والدوري الإيطالي بإقامة مباراتي فياريال ضد برشلونة في ميامي، وميلان ضد كومو في أستراليا، متسببا في معارضة العديد من الأندية ومجموعات المشجعين في جميع أنحاء أوروبا.



من جهة أخرى، أصدر نادي برشلونة بياناً عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية أبدى من خلاله عن أسفه على قرار الإلغاء حيث قال في البيان: «يحترم نادي برشلونة قرار إلغاء مباراة الجولة 17 من الليغا ضد فياريال في ميامي، ويعرب عن أسفه لإهدار فرصة توسيع حضور المسابقة في سوق إستراتيجي غني بإمكانات النمو وتوليد الموارد لصالح الجميع، ويشكر جماهيره بالولايات المتحدة على دعمهم اللا مشروط، مبدياً أسفه لحرمانهم من هذه المباراة».