ما الذي يخطط له أبراموفيتش في الملاعب التركية؟

أفادت تقارير صحفية دولية بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، يعتزم دخول عالم كرة القدم التركية عبر الاستثمار في نادي غلطة سراي.



ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام تركية وروسية، فإن أبراموفيتش بدأ بالفعل خطوات عملية تمهيداً لهذه الخطوة، إذ اشترى فيلا فاخرة على ضفاف مضيق البوسفور، ويُعتقد أنه يخطط للإقامة في إسطنبول بشكل دائم.



وكشفت المصادر أن اهتمام أبراموفيتش بغلطة سراي يأتي في إطار مساعيه لتوسيع استثماراته في كرة القدم الأوروبية بعد خروجه من إنجلترا، حيث اضطر إلى بيع نادي تشيلسي عام 2022 إثر العقوبات البريطانية المفروضة عليه. وقد ذكرت التقارير أن الملياردير الروسي يطمح إلى أن يكون من أبرز المساهمين في النادي التركي، وأنه بدأ اتصالات أولية بهذا الشأن.



مع ذلك، تشير القوانين المنظمة لهيكلة نادي غلطة سراي إلى أن ملكيته تعود إلى مؤسسة عامة تحمل الاسم نفسه، وأن النظام القائم يعتمد على العضوية لا على الاستثمار الخاص، ما يجعل بيع الحصص للأفراد أمراً غير ممكن إلا بقرار من المؤسسة ذاتها. وبالتالي، يُرجّح أن يلجأ أبراموفيتش إلى أشكال غير مباشرة من التعاون، مثل اتفاقات الرعاية أو المشاريع المشتركة مع الشركات التجارية التابعة للنادي.



ويُنظر إلى دخول أبراموفيتش المحتمل إلى الساحة التركية بوصفه تطوراً قد يعزز القدرات المالية لغلطة سراي، ويدعم طموحاته في المنافسة الأوروبية، في وقت يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة من رجل الأعمال الروسي لاستعادة حضوره في كرة القدم العالمية من خلال بوابة جديدة أكثر مرونة سياسياً واقتصادياً.



يُذكر أن أبراموفيتش تولّى ملكية نادي تشيلسي بين 2003 و2022، وقاد الفريق خلال تلك الفترة إلى تحقيق أبرز إنجازاته المحلية والأوروبية، من بينها الفوز بـ5 بطولات للدوري الإنجليزي الممتاز، و5 كؤوس إنجليزية، و3 ألقاب لكأس الرابطة، إلى جانب تتويجين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. أما غلطة سراي، فيُعد النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ الكرة التركية، بحصيلة بلغت 25 لقباً في الدوري و19 لقباً في الكأس، إلى جانب فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي 2000.