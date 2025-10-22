أسبوع مصيري في «البرنابيو»

قبل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني، التي سيتوقف عالم كرة القدم لرؤيتها الأحد القادم، سيخوض فريق تشابي ألونسو مواجهة أوروبية مهمة أيضاً على ملعب سانتياغو برنابيو غداً (الأربعاء) أمام يوفينتوس، الساعي لتجاوز سلسلة نتائجه السلبية.



يستضيف البرنابيو مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بعد مواجهة تاريخية مرتقبة أمام يوفينتوس في دوري الأبطال.



وستكون هذه المواجهة الـ23 للريال مع «اليوفي»، من بينها واحدة خارج نطاق أوروبا، وأخيراً، في كأس العالم للأندية الصيف الماضي. وهي مواجهات تحمل ذكريات جميلة للملكي، إذ توج أمامه بالفوز مرتين في نهائي دوري الأبطال.



حسم هدفٌ برأسيةٍ من غونزالو غارسيا المواجهةَ الأخيرة بين الفريقين في دور الـ16 من كأس العالم للأندية على ملعب هارد روك في ميامي في الأول من يوليو.



يشار إلى أن الفارق بين المباراتين قصير للغاية، لكن هناك تغييرات عديدة طرأت، ولا علاقة لهذا بالمشروع الجديد لتشابي ألونسو، الذي فاز في 10 مباريات من أصل 11 خاضها الفريق الإسباني، ويسعى جاهداً لتحسين الأداء الذي سيدعمه بنتائج قوية.



يتصدر ريال مدريد حالياً الدوري الإسباني قبل خوض مباراة الكلاسيكو، وحقق فوزين في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، ضد أولمبيك مرسيليا (2-1) وكايرات ألماتي (5-0)، ما يُظهر أن الملكي قد تعلم درس دور المجموعات الأول في دوري أبطال أوروبا بعد تغيير نظامه، عندما تعرض لهزيمة مفاجئة أمام ليل وأمام ميلان في البرنابيو قبل أن يُظهر أداء ضعيفاً في «آنفيلد» ضد ليفربول.



وفي ضوء ما سبق، يستطيع الريال خوض المباريات القادمة بهدوءٍ أكبر، أمام يوفينتوس وليفربول ومانشستر سيتي، خصوصاً مع الثقة المُضافة في ظل وجود كيليان مبابي في أفضل حالاته مع الملكي.



وسجل الفرنسي الذي لا يقهر 15 هدفاً في 11 مباراة هذا الموسم مع الريال، ليتجاوز أفضل بداية له في مسيرته مع نادٍ واحد، إذ سجل في جميع المباريات باستثناء مواجهة مايوركا، حين أحرز هدفين تم إلغاؤهما بداعي التسلل.



وتعتبر الشراكة التي يقيمها مع أردا غولر، الذي قدم خمس تمريرات حاسمة لمبابي، أحد إنجازات تشابي ألونسو، كما أنها تُعيد ترميم الصورة غير المتوازنة لفينيسيوس.



كان كل من التركي والبرازيلي بديلين في مباراة الكولوسيوم أمام خيتافي، وسيعودان بشكل محتمل إلى التشكيلة الأساسية للملكي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.



ويجب على المدرب تحديد مكان تموضع اللاعبين، وفي حالة غولر، يبحث تشابي عن مساحة لجود بيلينغهام، وهو أمر أساسي لقيادته ومكانته، لكنه لم يره مناسباً بعد في خط الوسط بتشكيلة 4-3-3.



وأمام يوفينتوس، في بروفة ستجرى قبل الكلاسيكو، يجب أن يقرر ما إذا كان سيشرك الثنائي مع تشواميني في خط الوسط، أو أنه سيعدل أسلوبه، أو سينقل أحدهما إلى الجناح الأيمن للثلاثي بدلاً من فرانكو ماستانتونو.