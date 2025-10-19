يخوض الوحدة الإماراتي مواجهة قوية أمام ضيفه الدحيل القطري عند الساعة 4:45 من مساء غدٍ (الإثنين) على استاد آل نهيان في أبو ظبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.يدخل الوحدة الإماراتي هذا اللقاء وفي رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل، ورغم المستويات التي قدمها الوحدة في أول جولتين، إلا أنّ الحذر سيكون حاضراً، إذ لا تصب المواجهات السابقة بين الفريقين في صالحه، بعدما خسر المباراتين السابقتين أمام الفريق القطري.أما الدحيل القطري فيدخل هذا اللقاء وفي جعبته نقطة واحدة فقط بعد خسارته من الهلال وتعادله مع الأهلي، ويسعى لتحقيق فوزه الأول من أجل تعزيز فرصه في بلوغ مرحلة الأدوار الإقصائية.ويحتاج الفريق القطري إلى صلابة دفاعية أكبر بعدما تلقّى أربعة أهداف حتى الآن، إضافةً إلى تحسين مستواه العام، إذ يحتلّ حالياً المركز السادس في دوري نجوم قطر.وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب يومي 3 و4 نوفمبر، إذ يلتقي يوم 3 نوفمبر ناساف مع الوحدة في قرشي، والدحيل مع شباب الأهلي في الدوحة، وتراكتور مع الشرطة في تبريز، والغرافة مع الهلال في الريان، ويوم 4 نوفمبر السد مع الأهلي في الدوحة، والاتحاد مع الشارقة في جدة.ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، وتقام مباريات دور الـ16 خلال مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل 2026.