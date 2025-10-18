تغلب بايرن ميونخ على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «أليانز أرينا» ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله المهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 22. وفي الشوط الثاني، ضاعف مايكل أوليز تقدم العملاق البافاري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يقلص جوليان براندت الفارق لصالح بوروسيا دورتموند قبل ستّ دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

بايرن ميونخ يغرد في الصدارة

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 21 نقطة ليغرد وحيداً في صدارة «البوندسليغا»، متفوقاً بخمس نقاط عن أقرب منافسيه لايبزيغ صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 14 نقطة في المركز الرابع، بعدما تلقى الهزيمة الأولى له في الدوري الألماني هذا الموسم.