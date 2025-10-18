تأكد غياب الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، عن «كلاسيكو الأرض» ضد ريال مدريد المقرر في 26 أكتوبر الجاري في مسابقة الدوري الإسباني.

وتعرض فليك للطرد خلال لقاء برشلونة وجيرونا في الليغا، اليوم (السبت)، بسبب احتفال غير لائق، عقب هدف أراوخو القاتل، ليتأكد غيابه عن المباراة القادمة ضد ريال مدريد، للإيقاف، بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو».

وأوضح المدرب بعد المباراة أن هذه الإشارة لم تكن موجهة لأحد، بل كانت مجرد انفعال شخصي، مضيفاً: «كرة القدم تتعلق بالعاطفة، إنها مشاعري.. بالنسبة لي، كان الهدف الثاني رائعاً».

برشلونة يخطف الصدارة

وفاز برشلونة على جيرونا بهدفين مقابل هدف، ليخطف صدارة الدوري الإسباني «مؤقتاً» برصيد 22 نقطة متفوقاً بنقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يلتقي خيتافي غداً (الأحد).

جاءت ثنائية برشلونة بتوقيع بيدري ورونالد أراوخو في الدقيقتين 13 و90+3، بينما سجل فيتسل هدف جيرونا في الدقيقة 20.