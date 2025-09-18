أمام أتلانتا.. إنريكي يختار قيادة «PSG» من المدرجات!

ابتدع الإسباني لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان أسلوباً جديداً في قيادة فريقه عندما اختار متابعة مباراة باريس سان جيرمان أمام أتلانتا الإيطالي من المدرجات بدلاً من التواجد قريباً من لاعبيه على دكة الاحتياط.ونجح باريس سان جيرمان في الفوز برباعية نظيفة في افتتاح حملة دفاعه عن لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا، لكن الحدث الأبرز في المباراة لم يكن رباعية بطل فرنسا، بل اتجهت الأنظار نحو المدرب الإسباني إنريكي الذي تواجد في المدرجات بجوار فريق التحليل الخاص بالنادي الباريسي، في خطوة ذكّرت المتابعين بمدربي كرة الرجبي قبل أن ينزل إنريكي إلى مقاعد البدلاء في شوط المباراة الثاني.وتحدث مدرب باريس سان جيرمان عن تجربته الجديدة قائلاً :أردت رؤية المواقف من منظور جديد مثلما يفعل المدربون في رياضة الرجبي.. لقد كانت مشاهدة الشوط الأول من المدرجات فرصة رائعة، وأتاحت لي مراقبة كل جانب من جوانب لعبنا، لذا عدت إلى غرفة الملابس بين الشوطين بفهم أكبر بكثير.وتابع: يصبح لدي الكثير من المعلومات التي يمكن استخدامها بين الشوطين، والأمر مهم بالنسبة لي.. اللاعبون كذلك معتادون على مساعد المدرب رافائيل بول ويمكنه أن ينقل لهم الأمور التي أراها من المدرجات.