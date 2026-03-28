كشف محمد الماغودي وكيل أعمال المدرب المغربي وليد الركراكي، حقيقة تلقّي موكله عروضاً من الدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق أن الركراكي بعد رحيله عن المنتخب المغربي، حظي باهتمام كبير من دوري روشن السعودي، وبدأت عدة أندية بالفعل بتقديم عروضها.

لا عروض سعودية

وقال الماغودي في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «لم تصلنا أي عروض رسمية من الدوري السعودي للتعاقد مع الركراكي، مجرد أخبار من هنا وهناك».

نجاح عالمي وقاري مع المغرب

يذكر أن وليد الركراكي قاد المنتخب المغربي لاحتلال المركز الرابع في كأس العالم 2022، كأفضل إنجاز أفريقي وعربي في تاريخ البطولة، إلى جانب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتجريد السنغال من اللقب القاري ومنحه لأسود الأطلس.

ورحل الركراكي عن تدريب المنتخب المغربي مطلع الشهر الجاري، وتولى محمد وهبي، الذي قاد منتخب المغرب تحت 20 عاماً للتتويج بلقب كأس العالم العام الماضي، المهمة خلفاً له.