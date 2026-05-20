يظن كثيرون أن الشخير ليس أكثر من مجرد عادة مزعجة تثير ضيق الشريك أثناء النوم، لكن خبراء الصحة والأطباء يطلقون اليوم صيحات تحذير مدوية، مؤكدين أن الأمر قد يكون مؤشراً على كابوس صحي أخطر بكثير، خصوصا مع تزايد حالات انقطاع النفس النومي المرتبطة بمضاعفات قاتلة الصمت مثل ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو أمراض القلب الشريانية.

وفي مفاجأة غير متوقعة، كشفت دراسة أسترالية حديثة أن اضطرابات التنفس والاختناق الليلي أثناء النوم مرشحة للارتفاع بشكل مرعب ومخيف خلال العقود القادمة، وذلك تحت تأثيرات الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي، مما يعني أن ملايين البشر حول العالم قد يواجهون مستقبلاً ليالي أكثر اضطراباً ومخاطر صحية تتزايد يوماً بعد يوم.

ورغم انتشار عشرات الأجهزة، والأدوية، والحلول التي توصف بـ«السحرية» على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن خبراء النوم يفجرون مفاجأة أخرى، مؤكدين أن بعض أكثر الطرق رواجاً و«تريند» حالياً (مثل «لصق الفم أثناء النوم» أو استخدام الشرائط الأنفية التجارية) ليست فعالة علمياً كما يعتقد الملايين، بل قد تكون مزعجة تماماً وغير آمنة لبعض الحالات.

حلان مجانيان.. يغيران حياتك وصحتك بالكامل

المفاجأة السارة التي يزفها علماء الصحة، هي أن هناك تغييرين بسيطين للغاية في نمط الحياة اليومي، وبدون تكلفة مادية، يمكنهما إحداث فارق هائل وجذري في التخلص من الشخير أو تخفيفه بنسبة تتجاوز 80%:

الحل الأول: خسارة 3 كيلوغرامات فقط

بحسب المتخصصين، فإن الدهون المتراكمة حول منطقة الرقبة تضغط بقوة على مجرى التنفس وتضيّقه أثناء الاستلقاء، مما يزيد من اهتزاز الأنسجة اللينة وحدوث هذا الصوت المزعج. وتشير البيانات الطبية إلى أن التخلص من 3 كيلوغرامات فقط من الوزن الزائد كفيل بتقليل نوبات الشخير بشكل ملحوظ يريح الجسم.

الحل الثاني: خدعة الجسد الصغير والنوم الجانبي

يتعلق هذا التغيير بالهندسة الجسدية للنوم، حيث يؤكد الأطباء أن النوم على الجانب بدلاً من الظهر يساعد على إبقاء مجرى التنفس مفتوحاً بالكامل بفعل الجاذبية، ويقضي على نوبات الاختناق الليلي. ولهذا، تنصح هيئات صحية بريطانية رسمية باستخدام حيلة ذكية: كوضع جسم صغير أو وسادة صلبة خلف الظهر أثناء النوم، لتشجيع الجسم تلقائياً على النوم على الجانب ومنعه من التقلب على الظهر.

ويشدد الخبراء في نهاية المطاف على أن استمرار الشخير بصوت قوي ومتقطع، خصوصاً إذا ترافق مع استيقاظ مفاجئ أو شعور بالإرهاق الشديد والخمول نهاراً، لا يجب السكوت عنه، لأنه إشارة استغاثة واضحة من الجسد تستوجب استشارة طبيب مختص فوراً، وليس مجرد عرض عابر ينتهي بانتهاء الليل.