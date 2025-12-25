أعلن الاتحاد المصري للسباحة تجميد نشاطه، قبل ساعات من محاكمة قياداته في قضية وفاة السباح الناشئ يوسف محمد.

وكان الطفل يوسف محمد قد توفي مطلع ديسمبر الجاري، عقب تعرضه لإغماء مفاجئ أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، التي أُقيمت في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وقررت النيابة العامة المصرية إحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، إضافة إلى ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ومن المقرر نظر القضية اليوم (الخميس) 25 ديسمبر 2025، على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأً في وفاة الطفل أثناء مشاركته في البطولة.

بيان رسمي من اتحاد السباحة

من جانبه، أوضح اتحاد السباحة في بيان رسمي صدر منذ قليل، أنه قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 تجميد جميع أعماله، احتراماً للرأي العام المصري، وأسرة السباح الراحل يوسف محمد، والقضاء المصري، وجهات التحقيق المختصة كافة.

وأضاف البيان أنه تم إخطار الاتحاد الدولي للألعاب المائية لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن إدارة شؤون الاتحاد المصري للألعاب المائية، وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها دولياً.

وشدد اتحاد السباحة على انصياعه الكامل لما تقرره المحكمة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إدانته في هذه الواقعة الأليمة.