تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري 2025 بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت اليوم (الخميس) على ملعب «هزاع بن زايد» في الإمارات.

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 19 من عرضية مثالية أرسلها أحمد سيد (زيزو) داخل منطقة الجزاء، ليقابلها محمود حسن (تريزيجيه) برأسية قوية سكنت الشباك.

وقبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول أدرك مروان عثمان التعادل لسيراميكا كليوباترا، بعد انفراد تام بحارس الأهلي محمد الشناوي، إثر تمريرة دقيقة من المغربي أحمد بلحاج.

وفي الشوط الثاني، أحرز الأهلي هدفه الثاني في الدقيقة 52 بضربة رأس من أشرف بن شرقي حولها السلوفيني نيتس جراديشار بقدمه في الشباك.

الأهلي ينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز لملاقاته في نهائي كأس السوبر المصري الأحد القادم، في حين سيلتقي الخاسر مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويتربع الأهلي على صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس السوبر المصري برصيد 15 لقباً، بفارق 11 لقباً عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثاني. بينما فاز كل من «المقاولون العرب» و«حرس الحدود» و«طلائع الجيش» بلقب البطولة مرة واحدة.