حقق فريق المصرية للاتصالات، أحد أندية دوري القسم الثاني، مفاجأة مدوية بإقصائه الأهلي من بطولة كأس مصر، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (السبت)، ضمن منافسات دور الـ32.

غيابات دولية في صفوف الأهلي

وخاض الأهلي اللقاء في غياب نجومه الدوليين، بسبب مشاركتهم مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً في المغرب.

تقدم أهلاوي

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، حمل توقيع الظهير الأيمن عمر كمال، الذي سدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك المصرية للاتصالات عند الدقيقة 41.

مصطفى فوزي يقلب الطاولة

ورفض فريق المصرية للاتصالات الاستسلام، إذ أدرك البديل مصطفى فوزي هدف التعادل في الدقيقة 81، بتسديدة قوية أعادت اللقاء إلى نقطة البداية.

هدف قاتل

واتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن ينجح المتألق مصطفى فوزي في تسجيل الهدف الثاني للمصرية للاتصالات في الدقيقة 110، بتسديدة أرضية حسمت بطاقة التأهل.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من كأس مصر، بينما يتربع الأهلي على عرش الأكثر تتويجاً بـ38 لقباً.