أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة، حكماً نهائياً بالسجن المشدد لمدة عام على لاعب كرة القدم بنادي بيراميدز رمضان صبحي،على خلفية القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي بأحد معاهد السياحة والفنادق، في منطقة أبو النمرس بالجيزة.

وقررت المحكمة سجن المتهم الأول في القضية 10 أعوام مع تبرئة المتهم الرابع.

نفى علاقته بالتزوير

وحضر رمضان صبحي إلى مقر المحكمة، داخل سيارة ترحيلات الشرطة، عقب ترحيله من قسم شرطة أبو النمرس، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية بمحيط المحكمة.

وخلال الجلسات الماضية، استمعت هيئة المحكمة إلى دفوع الدفاع، التي تمحورت حول انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة، فضلًا عن الطعن على جدية التحريات وعدم كفاية أقوال الشهود لإسناد الاتهام.

كما ناقشت المحكمة الأحراز والمستندات المضبوطة، وآلية تحرير كراسات الإجابة وكشوف الحضور والانصراف الخاصة بالمعهد محل الواقعة، واطلعت على أقوال المتهمين، بينهم رمضان صبحي، إضافة إلى مناقشة أقوال متهم رابع هارب.

وخلال استجوابه، نفى لاعب بيراميدز جملةً وتفصيلًا أي علاقة له بواقعة التزوير، مؤكدًا عدم علمه بالواقعة، أو توقيعه على أي مستندات تخص الامتحانات، مشيرًا إلى أن اسمه أُدرج في القضية دون سند قانوني يربطه بها.