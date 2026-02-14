قاد النجم الأردني موسى التعمري فريقه ستاد رين للفوز على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء (الجمعة) على ملعب «روت دي لورينت»، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الفرنسي.

أهداف المباراة

أنهى رين الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله موسى التعمري في الدقيقة 34، وسط فرحة جماهير الفريق صاحب الأرض.

وضاعف إستيبان لوبول تقدم رين بهدف ثانٍ في الدقيقة 69، لكن عثمان ديمبلي قلص الفارق لباريس سان جيرمان بعدها بدقيقتين فقط.

وفي الدقيقة 81، أحرز بريل إيمبولو الهدف الثالث لفريق رين، ليُحبط محاولات باريس سان جيرمان في العودة وخطف نقطة على الأقل.

الصدارة مٌهددة

بهذه النتيجة، تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه لانس المحترف في صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد.

وسيواجه لانس نظيره باريس إف سي اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث يحتاج إلى الفوز لخطف الصدارة من باريس سان جيرمان.

في المقابل، رفع ستاد رين رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، لينعش حظوظه في خطف بطاقة المشاركة الأوروبية الموسم القادم.