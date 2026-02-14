دخلت أرامكو السعودية ومايكروسوفت مرحلة جديدة من التعاون، تعِد بإعادة تشكيل مستقبل الطاقة على مستوى العالم. عبر توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، لكنها مليئة بالخطط الطموحة لتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية والطاقة.

ويهدف الاتفاق لنقل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساندة إلى صميم العمليات التشغيلية، عبر تطوير حلول قائمة على Microsoft Azure، وتصميم أنظمة ذكية تجعل الإنتاج أكثر كفاءة وابتكارًا.

التعاون يشمل تحسين البنية التحتية الرقمية، وتخزين البيانات، وحتى إنشاء تحالف صناعي لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي على طول سلسلة الإنتاج، من الفكرة إلى وصول المنتج للعميل.

ويرتكز جزء مهم من الاتفاق على تطوير المهارات الوطنية، مع برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، مستفيدين من خبرة مايكروسوفت في تدريب آلاف المتعلمين السعوديين.

يأتي هذا التحالف الرقمي ضمن مسار رؤية السعودية 2030، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساندة بل أصبح حجر الأساس لرسم مستقبل الاقتصاد والطاقة عالميًا. ويبدو أن أرامكو ومايكروسوفت لا يكتفيان بالحديث عن المستقبل، بل يخططان لصنعه.